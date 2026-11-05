Cancillería por ‘Consulado fantasma’ en Tijuana: “Se enfiestaron 4 años y nos dejaron el guayabo”
Caracol Radio reveló que se creó un ‘Consulado fantasma’ durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Cancillería se pronunció sobre el ‘Consulado de papel’ en Tijuana, México, creado en el gobierno Petro y revelado por Caracol Radio: “Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar”.
Noticia en desarrollo...
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...