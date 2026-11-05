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05 nov 2026 Actualizado 12:57

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Política

Cancillería por ‘Consulado fantasma’ en Tijuana: “Se enfiestaron 4 años y nos dejaron el guayabo”

Caracol Radio reveló que se creó un ‘Consulado fantasma’ durante el gobierno de Gustavo Petro.

Cancillería Colombia. Foto: Ministerio de Exteriores

Cancillería Colombia. Foto: Ministerio de Exteriores

Cancillería Colombia. Foto: Ministerio de Exteriores
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La Cancillería se pronunció sobre el ‘Consulado de papel’ en Tijuana, México, creado en el gobierno Petro y revelado por Caracol Radio: “Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar”.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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