Autoridades de Boyacá acuerdan acciones para fortalecer la seguridad en la provincia de Valderrama

La Gobernación recordó que ofrece recompensas de hasta 400 millones de pesos por información que permita anticipar y esclarecer delitos en Boyacá.

Boyacá

Las autoridades de Boyacá realizaron una mesa de seguridad provincial en el municipio de Socha, con la participación de autoridades de la provincia de Valderrama y representantes de la Fuerza Pública y entidades nacionales, para escuchar las necesidades de los gobiernos locales, identificar amenazas y establecer acciones de prevención frente a diferentes problemáticas que afectan la seguridad de la región.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, explicó que la jornada contó con la presencia de los alcaldes de Socha, Tasco, Paz de Río, Betéitiva, Socotá y Jericó, quienes expusieron las situaciones que requieren atención institucional.

“Llegamos al municipio de Socha, en la provincia de Valderrama, con el fin de atender una mesa de seguridad provincial, en donde tuvimos presencia de los alcaldes con el fin de adelantar y, sobre todo, escuchar a las autoridades municipales frente a los diferentes riesgos o amenazas que se puedan presentar en la región y que puedan ser atendidos y fortalecidos por parte de las instituciones”, señaló.

Uno de los principales compromisos establecidos durante el encuentro está relacionado con la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Para ello, se adelantarán campañas en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“De esta importante mesa se establecieron compromisos alrededor de unas campañas en prevención y anticipación, sobre todo en atención a la prevención de reclutamiento forzado, esto en conjunto con la Defensoría del Pueblo y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, explicó.

Otro de los temas abordados fue la seguridad en el sector minero, actividad económica de importancia para esta zona del departamento. Según la funcionaria, se realizarán jornadas de prevención con la participación de la Unidad Nacional de Protección, el GAULA, el Ejército y la Policía Nacional.

“Se estarán realizando unas jornadas de prevención en conjunto con la Unidad Nacional de Protección y con el GAULA, el Ejército y la Policía Nacional al sector minero, esto con el fin de seguir identificando cualquier tipo de riesgo que pueda tener nuestra población y, sobre todo, las empresas y aquellos ciudadanos que se dediquen a este renglón económico tan importante para el departamento de Boyacá”, manifestó.

Durante la mesa también se verificaron las unidades de Policía adscritas a las estaciones de la provincia. En este punto, Alejandra Pico hizo un llamado a los jóvenes para que se vinculen a las instituciones encargadas de la seguridad.

“Estamos haciendo un llamado también muy respetuoso a todos nuestros jóvenes a que se puedan incorporar a la Policía, al Ejército Nacional y, sobre todo, se sumen a seguir fortaleciendo la seguridad, la convivencia y el orden público de nuestro territorio”, indicó.

Finalmente, la secretaria recordó que la administración departamental mantiene la Bolsa de Recompensas, una estrategia que contempla pagos de hasta 400 millones de pesos por información que permita anticipar o esclarecer hechos delictivos.

“Recordamos el compromiso del ingeniero Carlos Amaya, gobernador del departamento, alrededor de la Bolsa de Recompensas Departamental, en donde estamos pagando hasta 400 millones de pesos por información que es de absoluta reserva alrededor de la anticipación y esclarecimiento de delitos en el departamento”, puntualizó.