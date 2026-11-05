El desfase de más de 2 mil votos a favor de Luis Ángel Lara en la consulta de la UPTC

Boyacá

Se cumplió la primera jornada de consultas previstas para la designación del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el periodo 2027 – 2030 en el que participan 10 candidatos.

El miércoles 4 de noviembre se cumplió en las sedes de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, la Casa UPTC Bogotá, Garagoa, Soatá, Aguazul y Puerto Boyacá. Todo iba bien, hasta que empezaron a publicarse los resultados y en dos horas se “dispararon” los votos por el candidato Luis Ángel Lara.

En una publicación en las redes oficiales de la universidad a las 5 de la tarde se dijo que tras el escrutinio de las 32 mesas instaladas se reportaban 7.893 votos distribuidos así:

Luis Ángel Lara: 4.836

Luis Grabriel Márquez: 1.919

Edgar Fernando Cervantes: 222

Iván Mauricio Ruiz: 215

Luis Bernardo Díaz: 163

Sonia Consuelo Benítez: 125

Segundo Agustín Martínez: 107

John William Rosso: 90

Jorge Iván Londoño: 87

Segundo Abrahán Sanabria: 70

Votos en blanco: 44

Votos nulos: 15

Total: 7.893

Dos horas después, la universidad publicó un nuevo resultado, corrigiendo el anterior, pero solo en los votos alcanzados por el candidato Luis Ángel Lara quien no había logrado 4.836, sino 2.717, es decir de boletín a boletín le aparecieron al aspirante a rector, 2.119 votos que luego le fueron restados.

Hay que recordar que estos resultados son preliminares, aunque en las mismas publicaciones de la universidad se lee 32 mesas escrutadas, no informadas. Los resultados definitivos de esta consulta a los graduados se conocerán el 13 de noviembre.

Mientras tanto este jueves 5 de noviembre se realizará la consulta mediante voto electrónico, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Podrán participar los profesores escalafonados; los estudiantes de pregrado y posgrado; los empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, y los trabajadores oficiales protegidos por convención colectiva, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

¿Después de las consultas, qué sigue?

Los resultados de las consultas determinarán los candidatos que pasarán al Consejo Superior Universitario: los dos más votados en la consulta de estudiantes, los dos del sector de graduados, los dos del personal administrativo y los cuatro de los docentes escalafonados.

De acuerdo con el cronograma, el Consejo Superior Universitario realizará la designación del rector de la UPTC para el periodo 2027-2030, en sesión prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Recordemos que los candidatos que participan son; Luis Ángel Lara González, Segundo Abrahán Sanabria Gómez, Jorge Iván Londoño Vélez, Luis Bernardo Díaz Gamboa, Luis Gabriel Márquez Díaz, John William Rosso Murillo, Segundo Agustín Martínez Ovalle, Iván Mauricio Rojas Ruíz, Sonia Consuelo Benítez Camargo y Edgar Fernando Cervantes Díaz.