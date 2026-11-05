En febrero o marzo de 2027 Tunja tendría, por fin, Plan de Ordenamiento Territorial

El mandatario aseguró en primicia que ya se conciliaron con Corpoboyacá 15 de los 17 temas que estaban pendientes desde el Gobierno anterior.

Tunja

En entrevista con Caracol Radio con motivo de los primeros 100 días de Gobierno el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo entregó una información clave para el desarrollo y el futuro del municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial.

El mandatario aseguró en primicia que ya se conciliaron con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá 15 de los 17 temas que estaban pendientes desde el Gobierno anterior.

“Quiero contarles a los oyentes que de los 17 puntos que teníamos previstos con Corpoboyacá ya hemos conciliado 15, luego estamos prácticamente a dos, por eso les puedo manifestar y le doy aquí la primicia en que en febrero o marzo de 2027, si Dios lo permite, vamos a estar radicando para que el Concejo Municipal nos apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial que le dará el futuro a la ciudad”.

Anunció que de esta manera la ciudad quedaría con una proyección a 30 años y recordó el cambio que gracias a la actualización del plan de ordenamiento territorial ha tenido Barranquilla.

“Son como 10, 20 y 30 años como se debe proyectar. Yo tuve que ir a Barranquilla, es más vi el desarrollo de Barranquilla. Siempre he estado pendiente de una ciudad que era la cloaca, el basurero de Colombia y hoy se convierte en la ciudad emergente más importante de Latinoamérica y ejemplo mundial y sólo tiene 280 años. Nosotros vamos a cumplir 500 años en el 2039 y estamos totalmente quedados y sabe qué me decían en Barranquilla llevar un turista Barranquilla vale $1´000.000 y traer una familia de cinco personas de Bogotá a Tunja vale $200.000, pero si no ofrecemos nada no va a venir nadie porque toca hacer la ciudad atractiva para que nos visiten. Tenemos la mejor empresa que es la empresa sin chimeneas el turismo con 8 millones de personas a una hora y no los aprovechamos, por eso se van para Villa de Leyva o para Paipa”.

El alcalde recordó que todos los temas de ciudad como su expansión, crecimiento, desarrollo, movilidad, servicios públicos están ligados a la aprobación e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.