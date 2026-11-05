Tunja revisará el pico y placa y plantea cambios para mejorar la movilidad

Policía de tránsito revisando papeles en las calles de la capital de Boyacá (Secretaría de Movilidad y Vida Territorial Tunja)

Tunja

La movilidad es uno de los principales retos que enfrenta Tunja. Frente a los problemas de congestión vehicular, el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza aseguró que su administración trabaja en diferentes estrategias, entre ellas la revisión del pico y placa y la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El mandatario señaló que la ciudad lleva aproximadamente 25 años sin modificar su POT, situación que, según explicó, ha dificultado la planificación de nuevas vías frente al crecimiento urbano.

“Todo radica en un tema: el Plan de Ordenamiento Territorial. Hay un plan de ordenamiento territorial que hace 25 años no se modifica, no se proyectan vías, no se hace una intervención, no se determina el futuro de una ciudad”, manifestó Acevedo.

¿Habrá cambios en el pico y placa?

Sobre la posibilidad de modificar la medida, el alcalde confirmó que se adelantan estudios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para determinar cómo funcionaría una nueva regulación vehicular.

“Lo del pico y placa lo estamos revaluando, estamos haciendo unos estudios con la UPTC para determinar exactamente cómo debe ser la nueva generación del pico y placa. También queremos regularizar mucho el tema de las motos, que se nos está volviendo un problema en cuanto a accidentalidad y siniestros viales”, explicó.

El mandatario también anunció acciones para fortalecer los controles de tránsito, mediante un convenio entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja que contempla la disponibilidad de 36 agentes.

Adicionalmente, planteó la posibilidad de establecer convenios con la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad, para que sus estudiantes apoyen las labores de regulación del tráfico durante sus prácticas.

“Hay herramientas, pero tenemos que avanzar desde la administración en convenio con las instituciones. El mantenimiento vial también permite mejorar la movilidad y ofrecer mejores condiciones para los ciudadanos”, enfatizó Acevedo.

Por ahora, los posibles cambios al pico y placa dependerán de los resultados de los estudios técnicos y de las decisiones que adopte la administración municipal.