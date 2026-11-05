De La Espriella anuncia inversión para el Amazonas: hidroavión de Satena mejorará conectividad

Desde muy temprano en este jueves, el presidente Abelardo De La Espriella lideró una agenda desde el departamento del Amazonas.

La primera reunión fue en una mesa técnica con el Departamento Nacional de Planeación, donde hablaron sobre los avances en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que presentarán en el próximo año.

En medio de la mesa técnica, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió sobre presuntos hechos de corrupción que habrían descubierto en esta parte del país, uno de ellos es un proyecto de fibra óptica para los ríos Putumayo y Amazonas.

En el encuentro, el presidente anunció la entrega de su tercer salario como mandatario de Colombia, para dos fundaciones que ayudarán a promover el desarrollo de la región amazónica.

El mandatario, aprovechó el espacio, para lanzar pullas hacia el expresidente Gustavo Petro, a propósito del reciente video de Deicy Jiménez y las denuncias sobre la presunta red de contratación irregular que tenía la Casa de Nariño en la administración pasada, a cambio de supuestos favores sexuales: “Todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha. Donde uno levanta, siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada.

Consejo de seguridad

Luego del anuncio, el mandatario lideró un consejo de seguridad con toda la Cúpula Militar y varios integrantes del gabinete, entre ellos la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y Valerie Lafaurie, la Gerente de las Regiones.

Al término del consejo de seguridad en el Amazonas, el presidente Abelardo De La Espriella realizó varios anuncios para este departamento, entre ellos un fortalecimiento de la Fuerza Pública para robustecer el control territorial sobre los ríos y en la zona de frontera, con el propósito de combatir el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación, el contrabando de combustible y otras económicas ilícitas.

Además, anunció que van a garantizar un suministro mensual de combustible para solucionar los problemas de escasez.

Pero el presidente, también le dio la instrucción a Satena de mejorar la conectividad en esta parte del país, pues anunció que en el próximo mes, una de sus hidroaviones entrará en una fase de pruebas para evaluar su operación en la región y que se encargue de conectar a los distintos municipios del Amazonas.