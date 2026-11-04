Gobierno denuncia intimidaciones contra Carlos Ríos tras revelaciones sobre gobierno Petro

El Gobierno instó a las autoridades a esclarecer las presuntas intimidaciones que ha sufrido Carlos Ríos, director del Dapre, luego de denunciar la supuesta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno de Gustavo Petro.

Y es que desde que el director del Dapre, denunció ante el Congreso de la República, presuntos contratos que habrían sido pagados con favores sexuales para el entonces presidente Gustavo Petro, la Fiscalía abrió una indagación preliminar para esclarecer estos hechos, que también han desatado una gran polémica en el país.

¿Cuáles han sido las intimidaciones?

El Gobierno habla de 3 personas que estuvieron al interior de la vivienda del director, el pasado 28 de octubre, justo unos días después de denuncia sobre la presunta red en Casa de Nariño en el gobierno pasado. Según el comunicado, las personas fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades, pues también registraban antecedentes por homicidio y por hurtos agravados.

También, aseguran que fue vista una persona en cercanías al colegio de sus hijos; sin embargo, se retiró cuando llegó la Policía y no alcanzó a ser capturada.