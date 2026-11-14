Uribismo mantiene línea roja sobre IVA a la canasta familiar: terminó cita con Gobierno sin acuerdo

Desde las 9:00 de la mañana de este sábado hasta pasadas las 2:00 de la tarde se llevó a cabo en Rionegro, Antioquia, una reunión clave entre los congresistas de la subcomisión del Centro Democrático que estudia la reforma tributaria, el expresidente Álvaro Uribe y el Gobierno Nacional.

Desde el Gobierno asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez; el jefe de gabinete del presidente Abelardo de la Espriella, Nicolás Gómez Arenas; entre otros.

Aunque la reunión terminó en un tono amable, lo cierto es que el Gobierno no cedió, al menos por ahora, ante las peticiones del Centro Democrático para que se elimine de la reforma tributaria el IVA a la canasta familiar, los insumos agropecuarios, a la medicina prepagada, entre otros.

En todo caso, el expresidente Uribe aseguró que salieron de la conversación “con la ilusión de que el Gobierno Nacional está considerando un alivio para que esta reforma no afecte a los sectores sociales (...) El diálogo va a seguir”.

Para conseguir los recursos que busca el Gobierno con el IVA, el uribismo les propuso “la eliminación de las contralorías departamentales, proyecto que hoy tiene el senador Hernán Caavid; ampliar el régimen simple los tres días sin IVA para los colombianos. Y trajimos una serie de propuestas, algunas disruptivas”, dijo el exmandatario.