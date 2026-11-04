Sogamoso se prepara para tres días de literatura y cultura con FILSOG 2026

Del 5 al 7 de noviembre se realizará en las instalaciones de la Universidad de Boyacá de Sogamoso, la tercera versión de la Feria Internacional del Libro 2026.

Sogamoso

Sogamoso se alista para vivir la tercera edición de la Feria Internacional del Libro, FILSOG 2026, un encuentro que durante tres días reunirá literatura, arte, música y espacios de conversación para públicos de todas las edades.

La programación contará con invitados nacionales e internacionales, entre ellos el músico y director de orquesta ruso Guerassim Voronkov y la escritora e ilustradora colombo-japonesa Nobara Hayakawa. También participarán escritores, promotores de lectura y representantes del talento cultural local, como Ferney Cubides.

Uno de los eventos centrales será el conversatorio “Entrevistando a las entrevistadoras”, con las reconocidas periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, creadoras del pódcast Las Menopáusicas. El encuentro se realizará en el Paraninfo de la Universidad de Boyacá y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

La feria también ofrecerá talleres de puntillismo, presentaciones de libros, espectáculos infantiles, actividades de escritura, muestras artísticas y espacios de emprendimiento y promoción de lectura.

Además, los asistentes podrán recorrer los diferentes stands editoriales y conocer novedades literarias.

La Alcaldía de Sogamoso, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, invitó a la ciudadanía a consultar la programación y participar en esta fiesta cultural que busca acercar los libros y la lectura a toda la comunidad.

Aquí puede consultar la programación:

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Programación de la Feria Internacional del Libro en Sogamoso. Ampliar Programación de la Feria Internacional del Libro en Sogamoso. Cerrar