Cuatro hombres investigados por millonarios hurtos a viviendas en Tunja y Yopal

Tres de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el cuarto continuará vinculado a la investigación / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Tunja

Cuatro hombres fueron vinculados a una investigación de la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en varios hurtos a viviendas en Tunja (Boyacá) y Yopal (Casanare). De acuerdo con las autoridades, los hechos se habrían presentado durante el último año y dejaron pérdidas superiores a los 50 millones de pesos.

Los investigados fueron identificados como Edison Nicolás Ocampo Tavera, César Camilo Ramírez Rodríguez, Jairo Humberto Granja y Jason Paul Sosa Ramírez, quienes fueron capturados por la Sijín de la Policía Metropolitana de Tunja durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en los sectores de Ciudad Bolívar y Puente Aranda, en Bogotá.

Sobre el avance de la investigación, la directora Seccional de Fiscalías de Boyacá, Greis Consuelo García Gutiérrez, indicó:

“Las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a los presuntos responsables de un patrón de hurto a residencias que se habría presentado durante el año en Tunja y en Yopal”.

Según las evidencias recopiladas, los hombres se habrían desplazado desde Bogotá hasta Tunja entre febrero y mayo de este año. Allí se hospedaban en hoteles para coordinar sus actividades y posteriormente ingresaban a viviendas ubicadas en los barrios El Rodeo, Coeducadores y Santa Lucía, de donde sustraían objetos de valor.

La directora Seccional también se refirió a la modalidad que presuntamente utilizaban y a los elementos que habrían sido hurtados:

“Se habrían desplazado desde Bogotá hasta Tunja en distintas fechas, entre febrero y mayo de este año. Se hospedaron en hoteles para hacer coordinaciones y posteriormente ingresaron a tres inmuebles para llevarse los objetos de valor”.

Otro de los casos investigados ocurrió en Yopal, donde presuntamente forzaron las cerraduras de una vivienda y se llevaron joyas, dinero en efectivo y dispositivos tecnológicos.

Durante los allanamientos en Bogotá, las autoridades incautaron dos vehículos, seis celulares, tres computadores, tres tabletas, dos cadenas, seis pulseras de oro y 25 relojes de diferentes marcas.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá trasladó escrito de acusación contra los cuatro investigados por el delito de hurto calificado y agravado, bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017.

Finalmente, por decisión de un juez de control de garantías, tres de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el cuarto continuará vinculado a la investigación.