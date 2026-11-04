Senado reeligió a Astrid Salamanca como su directora administrativa

Tras la votación y aprobación de la ley de sometimiento, el Senado eligió a su directora administrativa. De hecho, la decisión de la plenaria fue darle un nuevo respaldo a Astrid Salamanca, quien actualmente se desempeña en el cargo y lo ha hecho en los últimos siete periodos de dos años.

Salamanca es abogada es y es considerada una de las funcionarias más influyentes en el Congreso, particularmente por haber conservado su cargo desde el año 2012. Con este nuevo periodo, cumplirá 16 años a cargo de la dirección administrativa.

Tras la ratificación en el cargo, Salamanca tendrá que manejar la cuentas del Senado. Su rol consiste en gestionar los recursos operacionales y firmar la contratación de la corporación, lo que para este año le implica manejar un presupuesto que ronda los $490.000 millones de pesos.

Lea también: Senado aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella

“Soy consciente de la responsabilidad de la administración fiscal. Por eso quiero contarles que en los dos últimos años, a pesar de que no contamos con muchos recursos, pudimos avanzar con lo poco que teníamos. No pudimos actualizar mobiliario y temas de mantenimiento al 100 %, pero logramos ejecutar con rigor el presupuesto asignado”, dijo la reelecta directora, quien agradeció a los senadores una vez más.