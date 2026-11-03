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03 nov 2026 Actualizado 23:00

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Política

Senado aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella

En medio de una discusión con el Pacto Histórico, la votación del título y la pregunta del proyecto quedó con 57 votos a favor y 24 en contra.

Congreso. Foto: EFE / Carlos Ortega

Congreso. Foto: EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega

Congreso. Foto: EFE / Carlos Ortega

David Ortega

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El Senado aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En medio de una tensa discusión con el Pacto Histórico, la votación del título y la pregunta del proyecto quedó con 57 votos a favor y 24 en contra. Falta la decisión de la Cámara de Representantes.

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