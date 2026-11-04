Tras jalón de orejas, bancada de Centro Democrático se reunirá con el expresidente Uribe este jueves

Tras el jalón de orejas del expresidente Álvaro Uribe a la bancada del Centro Democrático por la presunta entrega de hojas de vida al Gobierno, las bancadas de Senado y Cámara fueron citadas a una reunión con el exmandatario este jueves 5 de noviembre, a las 12 del mediodía.

En el encuentro se hablará de la agenda legislativa del Gobierno, la reforma tributaria y el llamado de atención que hizo Uribe este martes.

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