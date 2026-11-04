Alcaldía de Tunja reporta hallazgos en el empalme: contratos, bienes e información bajo revisión

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, presentó un informe de sus 100 primeros días y entregó resultados del proceso de empalme / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

Tunja

La Administración Municipal de Tunja presentó los principales resultados del proceso de empalme entre los gobiernos anteriores y la actual Alcaldía, encabezada por Rafael Acevedo. Según explicó Héctor Ortegón, asesor de despacho, la transición estuvo marcada por la falta de un informe conjunto y detallado que permitiera conocer el estado de las diferentes dependencias.

El funcionario indicó que, ante esa situación, la nueva administración tuvo que elaborar informes iniciales de gestión para identificar posibles riesgos y adoptar medidas encaminadas a proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios.

“Recibimos una administración en donde básicamente los dos anteriores alcaldes no se habían puesto de acuerdo para hacer un informe de gestión o una entrega ordenada y detallada de todos y cada uno de los aspectos relacionados con las sectoriales de la Alcaldía”.

Entre los hallazgos mencionados por Ortegón están las falencias presupuestales y de registro en la Secretaría de Hacienda, así como procesos contractuales inconclusos y dificultades en materia de perfiles, supervisión y seguimiento desde la Secretaría de Contratación. Según explicó, estas situaciones ocasionaron retrasos en el pago de cuentas y en la ejecución de algunos contratos.

El asesor destacó que los procesos relacionados con el Aguinaldo Boyacense, el proyecto de Don Matías y el frigorífico municipal requieren especial atención. También mencionó el contrato de las cámaras salvavidas como otro asunto que está bajo revisión.

“Se encontraron procesos inconclusos, errores de carácter presupuestal en perfiles, en seguimientos, en supervisiones, y estos errores llevaron a que hubiera un retraso en el pago de cuentas y en la ejecución de algunos contratos, hasta poder realizar un análisis de qué tocaba hacer con cada uno”, indicó.

En cuanto a la Secretaría de Educación, Ortegón señaló que encontraron dificultades relacionadas con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues, de acuerdo con su reporte, únicamente se habían pagado los meses de enero y febrero. También mencionó asuntos pendientes en infraestructura educativa y una sobrecarga laboral en la dependencia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo de empalme, según el asesor, fue la situación de los bienes y los sistemas tecnológicos del municipio. Afirmó que no se realizó una entrega física completa y que se identificaron inconsistencias en inventarios de mobiliario, equipos y maquinaria, además de dificultades en conectividad, redes, telefonía y seguridad informática.

“Encontramos que de muchas sectoriales la información digital que es de la Alcaldía, de la administración y de la comunidad fue suprimida y no encontramos esas bases de datos. Hay fuentes de almacenamiento externas que se encuentran reportadas dentro de los inventarios, pero que no aparecen”, apuntó Ortegón.

Hallazgos serán remitidos a organismos de control

Héctor Ortegón confirmó que los resultados del empalme serán puestos en conocimiento de los organismos de control, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005. Aclaró que serán esas entidades las encargadas de determinar si hay lugar a investigaciones preliminares o actuaciones preventivas.

“No es que queramos hacerlo porque el anterior alcalde o la anterior alcaldesa haya sido X, Y o Z; es una obligación legal y constitucional. Después de hacer los empalmes es imperativo reportar a los organismos de control todos y cada uno de los hallazgos”, aseguró.

El asesor agregó que los informes iniciales permiten establecer las condiciones en las que cada funcionario recibió las dependencias y delimitar las responsabilidades frente a los bienes, la infraestructura y la información que no habría sido entregada.

Finalmente, destacó que la administración de Rafael Acevedo busca avanzar en proyectos y obras para la ciudad durante el periodo de gobierno que le corresponde. Como ejemplo, mencionó el inicio de los trabajos en la vía del río, una intervención que, según indicó, llevaba más de 15 años paralizada.