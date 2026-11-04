Corte Constitucional: tasa de hacinamiento carcelario es del 94 %

La Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa la crisis del sistema penitenciario y las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad en Colombia.

Durante una audiencia pública, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez reveló que la tasa de hacinamiento se encuentra actualmente en el 94,34 %, una cifra que, aunque sigue siendo preocupante, representa una disminución frente a la registrada hace tres años, cuando superaba el 134 %.

El magistrado explicó que el sistema tiene una capacidad para 9.686 personas, pero actualmente alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 personas.

“Una cifra escandalosa. Lo era más hace apenas unos años, cuando la tasa de hacinamiento estaba sobre el 136 %”, advirtió Ibáñez.

El magistrado también llamó la atención sobre dos establecimientos carcelarios cuya construcción comenzó en 2016 y que, diez años después, todavía no han sido entregados. Se trata de las cárceles de Riohacha y Sabanas de San Ángel.

Las denuncias de las personas privadas de la libertad

Durante la audiencia también participaron personas recluidas en centros penitenciarios, quienes expusieron las dificultades que enfrentan en materia de salud, alimentación y condiciones sanitarias.

Desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, una de las internas describió las precarias condiciones de higiene y salud mental que deben soportar. Además, aseguró que reciben alimentos crudos y dejó una reflexión sobre el trato que deben recibir quienes cumplen una condena: “Cumplir una condena no significa dejar de ser persona”.

Por su parte, Diana Patricia Giraldo, quien también permanece recluida en ese establecimiento, les pidió a la Corte Constitucional y a las entidades del orden nacional garantizar los procesos de resocialización, incluso después de que las personas recuperen su libertad.

Giraldo expuso las dificultades que enfrentan quienes salen de prisión para reintegrarse a la sociedad, especialmente por los prejuicios y la estigmatización que encuentran al intentar reconstruir sus vidas.