JEP mantiene citación presencial de Sandra Ramírez por caso de reclutamiento de menores

Caracol Radio conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la citación presencial de la exfarc Sandra Ramírez para este miércoles 4 de noviembre, por el caso 07 de reclutamiento de menores. Esto tras una petición que pedía que pudiera responder de manera escrita por temas de seguridad.

La JEP decidió investigar más a fondo la información sobre Sandra Ramírez, enfocándose en su trayectoria en la guerrilla, su influencia y su posible implicación en las violencias contra niñas y niños, incluyendo abusos sexuales y reproductivos.

Sandra Ramírez fue la esposa de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, quien fue el fundador y máximo comandante de las FARC.

Recordemos que la ex-FARC, Sandra Ramírez, ahora compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 07 de reclutamiento de menores de edad, es señalada por algunas víctimas de este delito de ser la persona encargada de llevar niñas para que fueran abusadas en reiteradas ocasiones por los entonces comandantes de las FARC.

Precisamente por las reiteradas peticiones de las víctimas de reclutamiento es que la JEP tomó la decisión de citarla para que responda por estos señalamientos.

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