Las Farc ejecutaron a 62 menores reclutados por fumar o comer panela sin permiso

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz en medio de su investigación del caso de reclutamientos de menores llamó a 9 antiguos integrantes de las extintas Farc a reconocer su máxima responsabilidad por graves hechos contra los menores que mantenían de manera forzada en sus filas.

62 menores ejecutados por las exfarc

La investigación de la JEP dejó al descubierto las graves violaciones que sufrieron los menores que fueron reclutados por las entonces Farc.

62 menores fueron ejecutados, fusilados por cometer faltas por ejemplo por comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, por intentar comunicarse con la familia o fumar un cigarrillo o estar desmoralizados por quedar embarazadas, por expresar querer retornar a sus hogares, por negarse a cometer actos de violencia extrema, como torturar secuestrados, negarse a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, por denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café.

La Jurisdicción Especial para la Paz en 214 entrevistas a víctimas de este delito contaron como eran sometidos a tareas que excedían su capacidad física; los privaban de alimento y sueño como castigo cuando fallaban en entrenamientos de manejo de armas y explosivos.

Los patrones criminales encontrados por la JEP

En el primer patrón, la JEP encontró bases suficientes para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 fueron víctimas de condenas y ejecuciones sin previo juicio o sin las garantías indispensables.

En el segundo patrón, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó al menos 218 víctimas de violencias reproductivas, quienes sufrieron 356 hechos. Esta cifra es superior al número de víctimas, pues algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas de la guerrilla de las Farc. De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la sala concentró su análisis en estos casos.

Entre las conductas identificadas en el segundo patrón están la anticoncepción forzada, los abortos forzados, los malos tratos asociados a estos procedimientos, la entrega forzosa de hijos recién nacidos a terceras personas y dos hechos de asesinato de recién nacidos.

Los llamados a reconocer su responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad

Rodolfo Restrepo Ruiz, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’.

Fabián Ramírez Cabrera, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’, integrante del Estado Mayor y del Comando de Dirección del Bloque Sur.

Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’.

Darío Lee Díaz, alias ‘Robledo’ o ‘Tatareto’.

Ángel Alberto García Sánchez, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’.

Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’.

Jesús Mario Arenas Rojas, alias ‘Marcos’ o ‘Marcos Urbano’.

Edgar López Gómez, quien fue conocido como ‘Pacho Chino’ o ‘Francisco González’.

Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almedia’.

¿Qué sigue en el proceso?

Estos 9 exFarc tendrán 20 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos imputados por la JEP. Si alguno no acepta su caso será remitido a la Fiscalía de la JEP que es la Unidad de Investigación y Acusación, para que sean llevados a juicio y si son vencidos se exponen a pagar hasta 20 años de cárcel.