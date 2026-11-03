Sismo de 5,6 se sintió en Boyacá

Un sismo de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre y fue percibido en diferentes municipios de Boyacá. El movimiento telúrico se registró hacia las 4:13 de la mañana y, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo características superficiales. También fue sentido en ciudades como Bogotá, Cali y Armenia.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja reportaron tranquilidad y aseguraron que, hasta el momento, no han recibido llamados de la comunidad por posibles afectaciones. «...Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, reportamos tranquilidad luego del sismo que se presentó esta mañana a las cuatro y trece de la mañana, en las líneas de bomberos seguimos atentos para recibir reportes de la comunidad, sin embargo reiteramos que desde el Cuerpo de Bomberos de Tunja no hemos recibido ningún reporte de la comunidad de dados....», aseguró Germán Darío Pedreros indicó que las líneas de emergencia permanecen habilitadas y los organismos de socorro continúan atentos ante cualquier reporte relacionado con el movimiento sísmico.