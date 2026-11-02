Amaya espera visita presidencial a Boyacá y pide diálogo sobre el rescate fiscal

De acuerdo con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó que el presidente Abelardo de la Espriella estaría en el departamento en los próximos días.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, se refirió a la relación con el presidente de la República y a la anunciada visita del mandatario al departamento. Según indicó, recibió información de que el jefe de Estado podría llegar próximamente a Boyacá, aunque todavía no se ha confirmado una fecha.

Amaya aseguró que, pese a las diferencias que puedan existir, considera necesario mantener el respeto por las instituciones y construir acuerdos entre los distintos niveles de gobierno.

“El presidente de la República fue elegido por la mayoría de los colombianos y hay que respetarlo como tal. Cuando uno cree en las instituciones, debe entender que, así uno tenga diferencias, debe respetar la institucionalidad”, afirmó Amaya.

El mandatario señaló que hasta ahora la relación con el Gobierno nacional ha sido cordial y destacó que se han podido desarrollar espacios de trabajo conjunto, entre ellos el encuentro relacionado con el Plan de Desarrollo de Boyacá y las reuniones con ministros y funcionarios del alto Gobierno.

Sobre el proyecto de ley de rescate fiscal presentado ante el Congreso, que contempla cambios tributarios para productos como los licores, Amaya pidió que el debate se adelante con argumentos y sin polarización. También consideró necesario analizar las consecuencias de las medidas para las finanzas de los departamentos.

“Hay que escuchar argumentos y revisar con serenidad y ponderación el ejercicio de la discusión del hueco fiscal que tiene el país. Es un déficit que viene acumulado desde hace muchos gobiernos y no es un asunto solamente de la administración actual”, aseguró el mandatario.

El gobernador sostuvo que los departamentos requieren alternativas para financiar sus programas y proyectos, especialmente ante la disminución de recursos provenientes de regalías. En el caso de Boyacá, mencionó una reducción de 309.000 millones de pesos frente a los recursos que se habían proyectado.

“Ojalá también se diera una discusión del rescate fiscal para los departamentos de Colombia. Nosotros dependemos del aguardiente, de la cerveza, del cigarrillo y de los juegos de suerte y azar. Ojalá se pudieran crear impuestos saludables y progresivos que permitan estabilizar las finanzas departamentales”, añadió.

Amaya también se refirió al planteamiento incluido en la iniciativa sobre un posible aumento del cupo de endeudamiento para los departamentos. Señaló que es una discusión que debe analizarse frente a las necesidades de inversión y las condiciones financieras de cada territorio.

Finalmente, anunció que Boyacá deberá revisar cómo financiar los programas que quedaron desfinanciados por la reducción de las regalías y reiteró su llamado a que el Congreso adelante una discusión de fondo sobre las finanzas nacionales y territoriales, con argumentos y sin descalificaciones.