En Puerto Boyacá ofrecen recompensa por responsable de feminicidio de Sandra Milena Rojas Olarte

La alcaldía de Puerto Boyacá informó de la muerte violenta de Sandra Milena Rojas Olarte y ofreció una recompensa económica por información que permita la captura de los responsables de este feminicidio.

«...Ante lo ocurrido, el alcalde Jhon Feiber Urrea a través del fondo de recompensas de la Secretaría de Gobierno anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita dar con el paradero del presunto responsable...».

Envió un mensaje de solidaridad con su familia.

«...Desde la Alcaldía de Puerto Boyacá expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los hijos, familiares y seres queridos de doña Sandra Milena Rojas Olarte, ante este doloroso hecho que hoy enluta a todo nuestro municipio...».

Así mismo rechazó la violencia de género.

«...Rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres. Ninguna vida debe ser arrebatada por actos de violencia y ninguna mujer debería vivir bajo amenazas, miedo o maltrato...».

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes festivo 2 de noviembre, en una habitación de un inquilinato ubicado en la carrera 3 con calle 17 en el barrio Caracolí, donde la víctima y su pareja sentimental, identificado como Fernando Orjuela Guarín, quien huyó en una motocicleta luego la dejó abandonada en una vía de la vereda Guanegro.