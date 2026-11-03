De la Espriella radicó mensaje de urgencia para acelerar la discusión de la Ley de Rescate Económico

El presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República un mensaje de urgencia e insistencia para que aceleren la discusión y el trámite del proyecto de Ley de Rescate fiscal.

El documento, fue firmado por los ministros del Interior (e) Iván Cancino, y de Hacienda, Miguel Gómez, en base de una “oportunidad temporal” de determinar nuevas fuentes de recaudo antes de que se profundice el deterioro de las finanzas públicas y se consolide el déficit de financiamiento en el Presupuesto General de la Nación.

El Gobierno asegura en el documento, que la prolongación del trámite legislativo, reduciría la capacidad con la que buscan prevenir que el país caiga en un default, teniendo en cuenta que se podría agravar la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda y a su vez, se comprometaría la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Así las cosas, y sustentado en el uso de la facultad que otorga la Constitución, el Gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó al Congreso de la República, que atienda el mensaje de urgencia e insistencia para el trámite de este Proyecto de Ley.