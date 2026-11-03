Congresista del Centro Democrático Mateo Hidalgo responde a Uribe por reclamo de hojas de vida

Tras el reclamo del expresidente Álvaro Uribe a la bancada de su partido por presuntamente “entregar hojas de vida al Gobierno”, en especial al Ministerio de Hacienda, y haber mencionado al representante del departamento de Caldas Mateo Hidalgo, este último se pronunció al respecto.

“La única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral, se da en el marco de lo que se hace en las comisiones”, dijo el representante.

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La respuesta del Ministerio de Hacienda

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se pronunció sobre el hecho mencionando que no ha habido una contraprestación por apoyos a propuestas del Gobierno.

“El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este Gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”, dijo el Gómez sobre los comentarios del exmandatario.

Recordemos que en el Capitolio se están tramitando varios proyectos de ley clave para la administración De la Espriella, como la ley de sometimiento, que debe aprobarse antes del 4 de noviembre; y la cercana discusión sobre la nueva ley de Ajuste Fiscal.