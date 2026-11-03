Exigen la liberación de docente secuestrado en el Cauca

Piendamó, Cauca. Autoridades, familiares y distintos sectores del Cauca exigen la liberación de un docente de 70 años que fue secuestrado por hombres armados en el centro del departamento.

Se trata de Jhon Jairo Guerrero, de 70 años y oriundo del municipio de Suárez, quien fue sacado de una finca ubicada en la vereda Farallones, en el corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó.

De acuerdo con la información conocida, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda donde se encontraba el docente pensionado y posteriormente se lo llevaron con rumbo desconocido.

El secuestro ha generado rechazo en diferentes sectores del departamento. El alcalde de Suárez, César Cerón, pidió la liberación del educador y expresó su respaldo a la familia.

“Queremos hacer una exigencia al actor armado o al grupo que lo tenga, que por favor deje en libertad al profesor Jhon Jairo Guerrero. Es justo con su familia y con nuestra comunidad”, manifestó el mandatario.

Al llamado por la liberación del docente también se unió la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien desde Popayán exigió la libertad inmediata de Jhon Jairo Guerrero y de todas las personas secuestradas. Además, pidió respetar su vida e integridad y reiteró que nada justifica este delito.

El caso se conoce días después de que la Iglesia Católica liderara una jornada de oración por las personas secuestradas en el Cauca y sus familias. En ese espacio, el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez, reiteró el llamado a respetar la libertad de quienes permanecen retenidos y recordó el sufrimiento que afrontan sus seres queridos.

Actualmente, más de diez personas, entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública, permanecen privadas de la libertad en distintas zonas del departamento.

Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás de la retención de Jhon Jairo Guerrero.

Familiares y amigos mantienen el llamado para que se respete su vida y pueda regresar sano y salvo junto a sus seres queridos.