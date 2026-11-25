Padilla, Cauca. Dos policías fueron asesinados y otros dos resultaron heridos en un ataque armado contra un dispositivo policial en el municipio de Padilla, en el norte del Cauca. Las autoridades atribuyeron la acción a las disidencias de las Farc.

Los uniformados se dirigían al sector de Yarumales para participar en la inauguración de un parque para la comunidad cuando fueron emboscados por hombres armados sobre la vía que comunica a Padilla con Puerto Tejada. Durante el ataque, los agresores dispararon ráfagas de fusil contra los policías.

Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo.

La alcaldesa de Padilla, Aidé Romero, rechazó el ataque y confirmó la adopción de medidas especiales de seguridad en el municipio, entre ellas la ley seca.

Los uniformados heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Cali debido a la gravedad de las lesiones.

El Departamento de Policía de Cauca confirmó que la institución dispuso sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables.

En esta zona del norte del Cauca tiene presencia el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, estructura señalada por las autoridades como responsable de la acción armada.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: