El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Los mandan allá para morirse”: padre de patrullero Kevin Torres, asesinado por disidencias en Cauca

Robinson Torres, padre del patrullero de la Policía Kevin David Torres, asesinado en una emboscada de las disidencias de las Farc en Padilla, Cauca, habló con 6AM W acerca del ataque y la crisis de seguridad en varias regiones de Colombia.

Cuestionó que desde la Policía envíen a jóvenes “sin experiencia” a zonas de alto peligro y en donde los grupos armados tienen ventaja.

“Yo veo todo tan mal que unos muchachos sin experiencia, que están viviendo su vida, los mandan por allá tan lejos, a una zona tan peligrosa. La delincuencia tiene experiencia en el monte y ellos novatos”, dijo.

“Los mandan para allá para morirse, porque no solo ha sido él”, añadió.

Recordó que su hijo le había manifestado su voluntad de salir del municipio de Padilla; sin embargo, aseguró que era difícil solicitar un traslado, pues tenían que esperar tres años para tramitarlo.

Finalmente, mencionó que su hijo y el otro patrullero asesinado, Bairón Jesús Riascos Murillo, “eran muy amigos”.

Escuche la entrevista completa aquí: