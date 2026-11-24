Tránsito normal en el peaje de Mondomo, vía Panamericana, norte del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

Se registró un nuevo ataque con artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones en el sector del peaje de Cachimbal, vía Panamericana al norte del Cauca. También hubo enfrentamientos armados.

Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao.

La movilidad se vió interrumpida por los combates y las detonaciones. Viajeros quedaron represados en ambos sentidos de la carretera internacional en el tramo entre Santander de Quilichao y Cali.

Para el Ejército Nacional el ataque estaba dirigido contra las tropas de la Brigada 29 que brindan seguridad en el peaje.

“Se trataría de una acción de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc”, explicó la Tercera División.

La situación obligó a que uniformados del grupo de Caballería Liviana N°8 realizaran un despliegue operacional.

En la zona los soldados lograron “verificar la situación, fortalecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil que transita por este corredor vial”, dijo el Ejército.

Tras el suceso, las autoridades confirmaron que no se registraron civiles, trabajadores o uniformados lesionados.

Este es el tercer ataque con explosivos lanzados desde drones reportado en el peaje de Cachimbal durante noviembre. Los previos tuvieron lugar los días 11 y 12. Todas las acciones fueron atribuidas a las disidencias de las Farc.

Esta situación se suma a la constante tensión en los corredores viales del Cauca afectados reiteradamente por las acciones de los grupos armados al margen de la ley, particularmente en los tramos entre Popayán y Cali y Popayán y Pasto.