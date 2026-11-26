Popayán, Cauca

La Corporación de Mujeres Ecofeministas, Comunitar, expresó su preocupación por el asesinato de 43 mujeres en el Cauca durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con el observatorio de la organización, con corte al 15 de noviembre, ocho de las víctimas eran lideresas sociales.

Cajibío, Popayán y Santander de Quilichao figuran entre los municipios más afectados. Además, en el 70 % de los casos se desconoce quiénes fueron los responsables de los homicidios.

Comunitar señaló que gran parte de estos asesinatos están relacionados con el conflicto armado y las disputas territoriales entre grupos ilegales. Entre las modalidades identificadas se encuentran los ataques con armas de fuego, el sicariato, las masacres y la activación de explosivos.

La organización también alertó sobre las afectaciones a los procesos comunitarios por el asesinato de ocho lideresas sociales durante los primeros once meses del año, hechos que generan temor entre otras mujeres que defienden sus territorios.

Finalmente, las voceras de la entidad hicieron un llamado a las instituciones para fortalecer las medidas de prevención y protección de las mujeres, así como las acciones para evitar el reclutamiento de niñas y adolescentes.

También insistieron en la necesidad de avanzar hacia una salida negociada al conflicto armado en el Cauca.