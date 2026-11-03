Comunidades exigen reubicar el peaje de El Mango, en La Sierra, Cauca, por riesgos de ataques

Peaje de El Mango en el municipio de La Sierra, Cauca. Crédito: Suministrada.

La Sierra - Cauca

Ante las constantes amenazas y los dos ataques directos contra el peaje de El Mango, en el municipio de La Sierra, por parte de las disidencias de las Farc, la comunidad afectada por la violencia exige reubicar las instalaciones, pues las considera una bomba de tiempo.

Los habitantes de esta zona del sur del Cauca han sufrido dos ataques con vehículos acondicionados con explosivos, registrados los días 12 y 31 de octubre.

Además de los daños a la infraestructura de la vía Panamericana, los atentados dejaron cinco personas lesionadas y pérdidas económicas.

El presidente del Consejo Comunitario de la zona, Luis Américo Angulo, resaltó que desde la instalación del peaje en el año 1991 ha representado un riesgo para la población.

“Es una bomba de tiempo porque las comunidades viven al lado de las instalaciones. Se han registrado muchos ataques, enfrentamientos muchos daños desde su puesta en marcha. Ahora la problemática ha incrementado con ataques con motos y carros bomba. La gente está traumatizada”, dijo.

Las familias afectadas por los recientes eventos violentos señalaron que preliminarmente, los daños materiales en las residencias superarían los 200 millones de pesos.

Por su parte, comerciantes señalaron que la situación de violencia disminuye el paso de viajeros situación que afecta la economía de los restaurantes de la zona.

“Esta es una región que ha vivido en paz y el nos últimos momentos estamos viviendo una zozobra de guerra. Eso nos trae problemas psicológicos, económicos. La ide es volver a la tranquilidad. No deberíamos estar pagando las consecuencias de un conflicto que es ajeno a nosotros. Uno se acuesta y no sabe al día siguiente como va a amanecer”, afirmó uno de los comerciantes.

El Ejército Nacional anunció el refuerzo de las operaciones militares en la zona. Sin embargo, los habitantes consideran que esta medida no es suficiente y explicaron que previamente ya habían solicitado formalmente el traslado del punto de cobro durante una mesa de diálogo en la que participaron la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía municipal.