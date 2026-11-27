La víctima identificada como Harold Fernando Chicaiza fue atacada con arma de fuego en el municipio de Balboa, Cauca. Crédito: Suministrada.

Balboa - Cauca

Exigen investigar y dar con el paradero de los responsables del asesinato de un asistente de la Fiscalía en el sur del Cauca. El crimen se registró con arma de fuego cuando la víctima, identificada como Harold Fernando Chicaiza, se dirigía a su trabajo.

El servidor de 56 años, 30 de ellos al servicio del sector judicial, fue atacado con arma de fuego en el municipio de Balboa a donde había llegado desde hace un año y medio.

El presidente nacional de Asonal Judicial, Jairo Alberto Amezquita, ante el crimen, afirmó que los móviles y autores aún se desconocen. Dijo además que el sindicato rechaza la violencia contra la rama judicial y exigió a la Fiscalía y a las autoridades esclarecer los hechos.

Tras el suceso violento Asonal Judicial solicitó a la dirección seccional autorizar el teletrabajo para el personal de Balboa y municipios aledaños.

Según Amezquita, el conflicto armado en el Cauca se ha intensificado y deja en riesgo los trabajadores de la Rama Judicial. Por eso, hizo una petición: “Este sindicato ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y al director seccional de la Fiscalías Cauca, que se conceda a los compañeros en Balboa, y quienes desarrollan actividades en las poblaciones aledañas laborar en teletrabajo. Requerimos esa situación urgente para que los compañeros no corran riesgo”.

Frente al esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía conformó un equipo conjunto integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Seccional Cauca, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional, para establecer las circunstancias del crimen, sus móviles e identificar a los responsables.