Totoró, Cauca

Las fuertes lluvias registradas en el oriente del Cauca provocaron una avalancha en el corregimiento de El Hatico, zona rural de Totoró, donde cerca de 80 familias permanecen en riesgo tras la creciente súbita de la quebrada El Mojón, afluente del río Palacé.

La emergencia obligó a decenas de habitantes a abandonar sus viviendas y trasladarse a zonas seguras.

Algunos se resguardaron en la cancha del corregimiento, otros en la casa comunitaria del cabildo de Polindara, mientras el material arrastrado por la creciente causó afectaciones en un puente y en las vías de acceso hacia varias veredas.

Tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, la Alcaldía de Totoró activó los protocolos de atención y coordinación con los organismos de socorro para atender la emergencia.

De manera preliminar, las autoridades reportan una persona desaparecida y la evacuación de al menos 100 habitantes del corregimiento.

“No ha parado de llover y estamos verificando todas las afectaciones que deja esta emergencia”, señaló el alcalde de Totoró, Jorge Luis Pisso.

Desde Popayán, el Cuerpo de Bomberos dispuso apoyo para atender la situación y acompañar las labores de búsqueda de la persona reportada como desaparecida.

La creciente también generó afectaciones en el suministro de agua para la capital caucana. El Acueducto de Popayán informó que el material arrastrado por la avalancha ocasionó el taponamiento de la bocatoma sobre el río Palacé, lo que impide la captación de agua hacia la planta de tratamiento.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona mientras avanzan las labores de evaluación de los daños y atención de la emergencia.