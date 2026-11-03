“Los afectados son los ciudadanos”: alcalde de La Sierra, Cauca, tras doble atentado contra peaje

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“Los afectados son los ciudadanos”: alcalde de La Sierra, Cauca, sobre atentados contra peaje

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el alcalde del municipio de La Sierra, Cauca, Manuel Fernando Guerrero, se pronunció sobre el segundo atentado con explosivos en menos de 20 días contra el peaje de El Mango, ubicado en el sector de La Depresión, sobre la vía Panamericana.

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El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre sobre las 5:30 de la mañana, cuando fue detonada una motocicleta bomba que destruyó las casetas provisionales instaladas por la concesión tras el primer atentado registrado el pasado 12 de octubre y que dejó varias personas heridas.

“Nuevamente destruyen el peaje y también vuelven a destruir los techos y los vidrios de los vecinos que habitan alrededor”, detalló el mandatario.

¿Qué pide la comunidad?

Según Guerrero, la solicitud proviene de las comunidades del occidente del municipio, organizadas en el Consejo Comunitario AFROSISO y las Juntas de Acción Comunal de la zona.

“Ellos se sienten muy preocupados, vienen en una reflexión y vienen socializando, pidiendo que ese peaje sea trasladado a otra parte del departamento”, afirmó.

¿Por qué insisten en el traslado?

El alcalde explicó que las comunidades sienten que la inversión social en La Depresión ha sido mínima y que el peaje se ha convertido en un blanco permanente de los grupos armados ilegales.

Señaló que ya son seis los ataques registrados contra esa infraestructura.

“Los afectados son los ciudadanos”, recalcó.

Finalmente, indicó que cualquier decisión sobre la reubicación deberá ser concertada con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las entidades competentes.

Escuchar la entrevista completa:

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