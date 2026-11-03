Capturan a alias “Matamba”, señalado de realizar inteligencia para el Clan del Golfo en Santander

Alias Matamba, señalado por el Ejército de realizar labores de inteligencia delictiva para el Clan del Golfo, fue capturado en el corregimiento La Fortuna, en Barrancabermeja, Santander. Las autoridades lo identifican como presunto integrante de la estructura Edgar Madrid Benjumea.

La captura se produjo durante una operación conjunta entre tropas de la Quinta Brigada del Ejército y la Policía Nacional. El hombre tenía una orden judicial por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “Matamba” también estaría involucrado en la extracción ilegal de hidrocarburos mediante la manipulación de válvulas clandestinas y en la coordinación del transporte del material hacia centros de acopio ubicados en zonas rurales de Santander.

Estas actividades, según las autoridades, representarían una fuente de financiación para el Clan del Golfo, organización con presencia en municipios como Sabana de Torres, Puerto Parra, Puerto Wilches y Barrancabermeja.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, se refirió al papel que presuntamente desempeñaba el capturado dentro de la estructura criminal.

“Este sujeto desarrollaba acciones de inteligencia delictiva, pertenecía al componente criminal focalizado y era requerido por las autoridades por los delitos de porte ilegal de armas y hurto de hidrocarburos”, señaló el oficial.

El procedimiento se realizó en el corregimiento La Fortuna, donde uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.º 40, en coordinación con la Policía, hicieron efectiva la orden de captura.

Según el Ejército, la detención busca afectar las actividades ilegales que servirían para financiar a esta estructura del Clan del Golfo en Santander.