La Alcaldía de Bucaramanga entregó el Fuerte Norte de Carabineros, una infraestructura ubicada sobre la vía que comunica a la capital santandereana con el municipio de Matanza, en el corregimiento 2, que busca fortalecer la presencia de la Policía y las labores de vigilancia en la zona rural.

De acuerdo con la Administración Municipal, la sede contará con uniformados de Carabineros de manera permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Desde allí se apoyarán las operaciones de seguridad, los patrullajes rurales y la atención de los requerimientos de las comunidades campesinas.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que la entrega busca ampliar las capacidades de la Policía para atender las necesidades de seguridad de los habitantes del sector rural.

“Vamos a hacer entrega oficialmente a nuestros ciudadanos de lo que es el fortalecimiento del Fuerte Norte de Carabineros para nuestro corregimiento número dos de nuestra ciudad Bucaramanga, para poder fortalecer nuestra seguridad de la mano con mi Policía Nacional, con su equipo de Carabineros”, manifestó el mandatario.

La infraestructura también funcionará como base de operaciones y alojamiento para los uniformados y sus binomios equinos, que apoyan las labores de vigilancia en terrenos rurales. Además, servirá para actividades de formación policial y el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

Por su parte, el secretario del Interior, Ronald Samir Becerra, explicó que el objetivo es acercar la presencia policial a las comunidades de los corregimientos y veredas.

“Esta infraestructura nos permitirá acercar aún más la presencia de la Policía a nuestras comunidades. Desde la Secretaría del Interior estamos comprometidos con garantizar que nuestros corregimientos y veredas cuenten con mayor acompañamiento institucional, vigilancia permanente y una mejor capacidad de respuesta ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de sus habitantes”, indicó.

El Fuerte Norte servirá como punto de apoyo para el Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER) y permitirá ampliar la cobertura de las autoridades en los corregimientos 1 y 2, así como en las veredas y sectores aledaños.