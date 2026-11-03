Candidato inscribió grupo significativo para aspirar a la gobernación de Santander. ¿Quién es?

Bucaramanga

Uno de los integrantes del gabinete del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus dejó su cargo antes del pasado 31 de octubre con el fin de no incurrir en alguna inhabilidad en materia electoral; a las pocas horas, ya estaba en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bucaramanga efectuando los primeros trámites para aspirar al cargo que ocupó varias veces en calidad de encargado.

El excoordinador del Comité de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza inscribió un grupo significativo de ciudadanos llamado “De Frente por Santander”.

Sus asesores en materia de prensa indican que, de este modo, Sánchez se convirtió en el primer candidato a la gobernación de Santander en hacer los trámites ante las autoridades electorales para comenzar campaña.

El calendario electoral

Luis Felipe Cifuentes, delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Santander se refirió a la resolución 12338 del 28 de octubre que establece el calendario electoral para las elecciones de las autoridades territoriales que se van a celebrar el domingo 31 de octubre de 2.027.

Desde el último fin de semana de octubre se habilitó el registro de los comités de inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales. Ya se pueden también registrar los comités de promotores del voto en blanco.

De esta manera, también se inicia la recolección de apoyos ciudadanos, es decir las firmas y la inscripción de cédulas para quienes deseen cambiar el lugar de votación en las sedes de la Registraduría en el horario habitual de trabajo.

El 30 de junio de 2.027 vence el término para el registro de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos; ese mismo día, también se inicia el periodo de inscripción de candidatos y de listas de los aspirantes a concejos y asambleas.

El 31 de julio del próximo año comienza el periodo de la propaganda electoral empleando el espacio público; ese mismo día se publica el censo electoral y vence el periodo de inscripción de candidatos a los cargos de elección popular.

El 2 de agosto empieza el tiempo para hacer modificaciones de las listas de los candidatos. Los cambios se podrán hacer hasta el 6 de agosto.

Quién es Eduard Jesús Sánchez

El primero de los aspirantes a la gobernación de Santander que inscribe un movimiento de ciudadanos es un abogado nacido en el municipio de Jesús María.

Tiene especializaciones en Derecho Administrativo; en Procesal Penal y una maestría en Administración Pública. En la hoja de vida registrada ante el Departamento Administrativo de la Función Pública consigna que fue alcalde encargado de Bucaramanga entre el 25 de septiembre y el 26 de octubre de 2.025 cuando se produjo la salida del entonces mandatario, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Además, fue jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander desde el primero de enero de 2.024. Antes, había sido alcalde de su municipio entre 2.012 y 2.015 y asesor y profesional especializado de la Contraloría de Santander.