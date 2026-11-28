Los amantes del café tienen una nueva forma de descubrir los sabores de Santander durante diciembre. Se trata de un calendario de adviento cafetero que reúne 24 cafés especiales de distintos municipios del departamento, con procesos, variedades y perfiles diferentes para degustar cada día.

La iniciativa nació en el marco del Clúster de Café de Santander, una plataforma que integra a cerca de 170 personas y que busca impulsar el reconocimiento del café santandereano en Colombia y otros países.

Liliana Castro, propietaria de Café Hacienda Casa Blanca y una de las participantes del proyecto, explicó que la idea surgió de la intención de reunir a productores de distintas zonas para mostrar la diversidad cafetera de la región.

“Hay 24 historias, 24 cafés de procesos, varietales y cada uno con un origen diferente. Todos estos cafés son de aquí, del departamento de Santander”, explicó.

El calendario reúne productos de caficultores de 14 municipios, entre ellos Aratoca, Páramo, Floridablanca, Curití y San Gil. Cada muestra representa las características y el trabajo de los productores que buscan posicionar al departamento en el mercado de cafés especiales.

Castro destacó que Santander ha ganado reconocimiento por la calidad de sus granos y mencionó como ejemplo el resultado de un caficultor de Curití, quien en una subasta realizada en Bogotá en octubre consiguió vender su café a 105 dólares por libra.

¿Dónde conseguir el calendario de adviento y cuánto cuesta?

Para esta primera edición se produjeron 1.000 calendarios, que se comercializan a través de diferentes tiendas de café de Santander y de la página web de los participantes. Según Castro, ya se han vendido la mayoría y quedan cerca de 200 unidades disponibles.

Entre los establecimientos donde se puede conseguir están Café Hacienda Casa Blanca, Café Bajo Sombra, Libertadoras, The Cranking y Café Tres Montes.

El precio de preventa es de 200.000 pesos y estará disponible hasta los primeros días de diciembre, por lo que la recomendación es consultar la disponibilidad antes de realizar el pedido.

La iniciativa también ha despertado interés fuera de Santander. De acuerdo con Castro, han recibido pedidos de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Montería, entre otras, de personas interesadas en conocer los cafés especiales que se producen en el departamento.