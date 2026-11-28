Girón dará inicio a la temporada navideña este domingo 29 de noviembre con el encendido de su alumbrado, una jornada que tendrá actividades culturales, una muestra de pólvora y el lanzamiento de ‘NaviPro’, iniciativa que llevará las novenas y celebraciones navideñas a diferentes barrios y veredas del municipio.

La programación comenzará a las 5:00 de la tarde en el Parque de Las Nieves, desde donde se dará apertura a las actividades previstas para esta jornada. Así lo confirmó Edgar Alberto Vargas, director operativo de Cultura y Turismo de Girón, quien explicó que el alumbrado estará distribuido en diferentes puntos, entre ellos parques, puentes y barrios.

Durante el evento también se realizará el lanzamiento de ‘NaviPro’, programa liderado por la gestora social del municipio, Mónica González, que contempla actividades culturales y novenas en sectores urbanos y rurales de Girón.

La jornada incluirá una presentación cultural como muestra de las actividades que llegarán a las comunidades y una quema de pólvora en puntos previamente seleccionados por el Cuerpo de Bomberos, con las medidas de seguridad correspondientes.

Noche Blanca busca dinamizar el comercio de Girón

La programación también estará acompañada de la Noche Blanca, una estrategia que busca incentivar la actividad económica nocturna y promover la visita de personas a los restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales del municipio.

Según Vargas, los restaurantes participantes ofrecerán degustaciones de sus productos y se espera que comerciantes y visitantes se sumen a la jornada vestidos de blanco.

“Es una reactivación de la economía de la noche en el municipio de Girón, todo el tema comercial, restaurantes, hotelería, el comercio en general”, explicó el funcionario.

La invitación está abierta para los habitantes de Girón, el área metropolitana de Bucaramanga y visitantes de otras regiones que quieran participar en el inicio de la Navidad. Las actividades comenzarán este domingo 29 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Parque de Las Nieves.