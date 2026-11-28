El expresidente Gustavo Petro cuestionó la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking en el Magdalena Medio durante un encuentro con comunidades realizado este sábado 28 de noviembre en Barrancabermeja, Santander.

En su intervención, se refirió a los posibles impactos ambientales de esta técnica de extracción de hidrocarburos, especialmente por el uso del agua y los riesgos de contaminación que, según planteó, podrían afectar a las comunidades y los ecosistemas de la región.

Petro sostuvo que uno de los principales problemas del fracking está relacionado con la utilización de grandes cantidades de agua y las dificultades para recuperar el líquido después de que entra en contacto con los químicos y otros elementos empleados durante el proceso.

“No existe la experiencia humana de poder volver potable el agua que sale del fracking contaminado”, afirmó el exmandatario.

Sus declaraciones se producen en medio del debate que existe en el Magdalena Medio por el futuro de la actividad petrolera y la posibilidad de avanzar en la exploración de yacimientos no convencionales. Esta discusión tiene especial relevancia para Barrancabermeja y los municipios cercanos, donde la industria de los hidrocarburos representa una de las principales actividades económicas y tiene incidencia en el empleo y el movimiento comercial.

Petro cuestionó el interés de Estados Unidos en los recursos naturales

Durante el encuentro, el expresidente también se refirió al interés de otros países en los recursos energéticos y minerales de Colombia. En particular, cuestionó lo que considera una intención de Estados Unidos de acceder a materias primas estratégicas en medio de la competencia económica y comercial que mantiene con China.

En su intervención mencionó el petróleo, el carbón y los llamados minerales críticos, y sostuvo que estos recursos tienen importancia para las potencias internacionales, pero advirtió que su aprovechamiento debería responder a las necesidades de desarrollo del país.

“Para ellos, para su interés, como el petróleo, como el carbón, como lo que llaman ellos minerales críticos, lo llaman así porque son los que necesitan para ganarle la carrera comercial a China. No para desarrollarnos nosotros, los colombianos”, manifestó Petro.

La posible venta de activos de Ecopetrol también genera preocupación

Otro de los asuntos que rodean la discusión en Barrancabermeja es el futuro de Ecopetrol y las versiones sobre una eventual venta de activos de la compañía. La posibilidad ha generado inquietud en el Magdalena Medio por la importancia que tiene la petrolera para la economía de la región y por su relación histórica con el desarrollo industrial de Barrancabermeja.

El debate tiene dos dimensiones. Por un lado, se encuentra la posibilidad de que Ecopetrol venda activos que no considera estratégicos para concentrar sus inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas.

Por otro, está la discusión política sobre una eventual venta de participaciones de empresas estatales como alternativa para obtener recursos y atender las necesidades fiscales del país.

Aunque se trata de escenarios distintos, ambos han despertado cuestionamientos sobre el patrimonio público, el rumbo de la empresa y las consecuencias que podrían tener estas decisiones para el sector energético colombiano.