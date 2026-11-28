El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, lamentó el asesinato del uniformado Óscar Mauricio Díaz, oriundo del municipio de Rionegro, quien falleció durante un atentado contra la estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar, ocurrido el viernes 27 de noviembre.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario departamental expresó su dolor por la muerte del policía y señaló que el crimen también afecta a la Gobernación, debido a que el uniformado era familiar de uno de los funcionarios de la administración.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato del patrullero Óscar Mauricio Díaz, en el cobarde ataque contra la Policía Nacional en Arenal, sur de Bolívar”, manifestó el gobernador.

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En su pronunciamiento, también envió un mensaje de solidaridad a los familiares del uniformado y rechazó el ataque contra la institución policial.

“A sus seres queridos les expresamos nuestra solidaridad y un abrazo fraterno en este momento de inmenso dolor”, agregó.

El gobernador cerró su mensaje con un homenaje al policía: “¡Honor y gloria a Óscar Mauricio Díaz! Su sacrificio no será olvidado. Paz en su tumba y fortaleza para su familia”.

Así ocurrió el atentado

De acuerdo con la información preliminar, el ataque contra la estación de Policía de Arenal habría sido ejecutado mediante drones cargados con explosivos. En medio de la acción violenta murió Óscar Mauricio Díaz, quien era oriundo de Rionegro, Santander, y acumulaba 19 años, 10 meses y 10 días de servicio en la institución.

Aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible participación del ELN, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de este grupo armado en el atentado.

El cuerpo fuera trasladado inicialmente a Medicina Legal en Barrancabermeja y posteriormente a Bucaramanga, donde recibiría honores policiales.