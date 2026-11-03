Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, inaugura la exposición al arte femenino: “Ahí Están Pintadas”

El arte hecho por mujeres será protagonista en Bucaramanga con la XII edición de “Ahí están pintadas”, una iniciativa que durante 12 años ha abierto espacios para visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en diferentes disciplinas artísticas.

Para esta edición, la convocatoria tuvo alcance nacional y recibió alrededor de 322 propuestas. Se seleccionaron a 80 artistas, cuyas obras harán parte de la exposición que se inaugurará el próximo 5 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga.

La programación contará con:

Inauguración: 5 de noviembre,7:00 p.m.

5 de noviembre,7:00 p.m. Conversatorio: 14 de noviembre, 3:00 p.m.

14 de noviembre, 3:00 p.m. Noche de poesía: 19 de noviembre,7:00 p.m.

19 de noviembre,7:00 p.m. Tarde de danza: 21 de noviembre, 4:00 p.m.

21 de noviembre, 4:00 p.m. Noche de performance: 27 de noviembre, 6:00 p.m.

27 de noviembre, 6:00 p.m. Tarde de canto: 28 de noviembre, 3:00 p.m.

28 de noviembre, 3:00 p.m. Premiación: 3 de diciembre, 7:00 p.m.

Orlando Morales, Director del Museo Moderno de Bucaramanga, explicó “En primer lugar, es un evento que ya lleva 12 años de ir dentro del ámbito cultural santandereano que recoge todos los eventos artísticos que crean las mujeres, ya sea en pintura, en escultura, en videos, en performance, en en danza, en canto y también en en poesía. Entonces, tenemos todas esas cantidades de de de de de eventos que las mujeres realizan”.

En esta edición se contemplan diez categorías con entrada completamente gratuita:

- Pintura, escultura, artes gráficas, fotografía, audiovisuales, dibujo, canto, poesía, danza, performance.

Las artistas ganadoras recibirán reconocimientos económicos de acuerdo con la categoría.