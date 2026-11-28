Tres personas fallecieron y una más resultó lesionada en los hechos de violencia e intolerancia registrados este viernes 27 de noviembre en Bucaramanga. Según el secretario del Interior, Ronald Samir Becerra, dos de estos casos estarían relacionados con posibles ajustes de cuentas, de acuerdo con las primeras investigaciones.

El funcionario se refirió a los antecedentes de una de las víctimas, identificada con el alias ‘el Mocho’, quien, según indicó, tenía registros por tráfico de estupefacientes.

“Entre una de las víctimas se encontraba alias ‘el Mocho’, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes”, señaló Becerra.

El secretario aclaró que mencionar los antecedentes de las personas fallecidas no significa justificar los homicidios, pero consideró necesario tener en cuenta el contexto de los hechos mientras avanzan las investigaciones.

“Esto no significa justificar ninguna muerte, pero tampoco maquillar las realidades y desconocer el contexto de estos hechos”, manifestó.

¿Cuáles fueron los hechos que se presentaron?

Uno de los casos se presentó en el barrio Estoraques, en una cancha de tierra, en el sector de las gradas. De acuerdo con el reporte policial, un hombre de 34 años fue atacado con arma de fuego por un sujeto encapuchado que habría disparado en varias oportunidades y luego huyó a pie hacia una zona boscosa.

Otro ataque ocurrió en el barrio Alarcón, en la carrera 17A con calle 29, hacia las 10:42 de la noche del viernes 27 de noviembre. Allí, un hombre de 28 años recibió varios impactos de arma de fuego en un hecho que las autoridades reportaron bajo la modalidad de sicariato.

El tercer caso corresponde a un hombre que había ingresado al Hospital Universitario el 26 de noviembre con heridas ocasionadas por arma de fuego. Según el reporte policial, falleció durante la madrugada, pese a los procedimientos médicos y la atención recibida.

Becerra también hizo un llamado a reforzar las acciones de seguridad en la ciudad y sostuvo que se requiere autoridad y cero tolerancia frente a la delincuencia y la violencia.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los tres hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.