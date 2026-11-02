Familia bogotana que llegó de turista a Cali fue víctima de hurto en el sur de la ciudad

Según información entregada por la Policía, los asaltantes se llevaron varias joyas.

Cali

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el sur de Cali, donde una familia bogotana que llegó a la ciudad para pasar el puente festivo fue víctima de un hurto.

El hecho ocurrió en el barrio El Refugio, a las afueras del lugar donde se hospedaban los turistas. Una cámara de seguridad captó el momento en el que varios hombres armados, que se movilizaban en motocicletas, rodean una camioneta en la que se encontraban algunos miembros de la familia. Los delincuentes los interceptan y los intimidan para hurtarles sus pertenencias.

En la grabación también se observa cómo algunas personas salen de la vivienda e intentan evitar el robo. Según información entregada por la Policía, los asaltantes se llevaron varias joyas.

Carlos Ortiz, edil presidente de la Comuna 19, cuestionó el tiempo de respuesta de las autoridades.

“Casi aproximadamente hora y media para que las autoridades llegaran al sector”, manifestó el líder comunitario.

El líder comunitario también expresó su preocupación por otros hechos de inseguridad denunciados en sectores como San Fernando, La Cascada y Pampalinda, por lo que pidió al alcalde Alejandro Eder y al secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, convocar una mesa de seguridad comunitaria para atender la situación en la Comuna 19.