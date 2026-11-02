Reacciones desde el Valle del Cauca por la muerte de Antonio Navarro Wolff

Valle del Cauca

La muerte del exsenador y dirigente político Antonio Navarro Wolff generó múltiples reacciones desde el Valle del Cauca. Representantes políticos, actuales y exmandatarios de Cali y el departamento expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria política, su aporte a la democracia y su compromiso con la paz.

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El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expresó su tristeza por el fallecimiento y lo recordó como un amigo cercano, honesto y comprometido con la vida y la paz. En su mensaje publicó una fotografía del momento en que Navarro Wolff le entregó el aval del Partido Verde para su segunda candidatura a la Alcaldía de Cali.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, recordó su papel como constituyente de 1991 y destacó su postura frente a las diferencias políticas. Eder señaló que Navarro Wolff demostró que era posible hacer oposición sin fomentar el odio ni buscar generar confrontaciones en el país. También recordó una conversación en la que el exdirigente le habló sobre la importancia de desarmar el corazón, más allá de entregar las armas.

La exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, manifestó su pesar a través de su cuenta de X y resaltó el papel de Navarro Wolff en la política nacional. “Su ejercicio en la política fortaleció la democracia a través del debate público”, escribió. Además, envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

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Entre tanto, la representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Ana Erazo, destacó su papel como constituyente y su aporte a la construcción de paz en Colombia. En su pronunciamiento calificó su partida como una pérdida para los sectores democráticos y recordó la importancia de preservar la historia de diálogo y compromiso político del país.

Las reacciones desde el departamento del Valle se suman a los mensajes de condolencia de distintos sectores políticos del país, que han recordado la trayectoria de Navarro Wolff y su participación en momentos clave de la historia política colombiana.