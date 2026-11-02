Capturan en Cali a dos presuntos cabecillas de estructura criminal de la Costa Caribe

Los capturados son alias “Joel Piraña” y “Rulay”, integrantes de “La Nueva Generación del Freseo”. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Cali

En Cali fueron capturados dos presuntos cabecillas de una estructura criminal señalada de cometer homicidios selectivos, extorsionar a comerciantes y empresarios, así como controlar rentas del narcotráfico en la Costa Caribe.

El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, donde detalló que los capturados fueron identificados como Joel José llames Vásquez alias “Joel Piraña” y Eduardo Correa Barros alias “Rulay”, presuntos integrantes de la estructura criminal “La Nueva Generación del Freseo”.

Según la información entregada por el mandatario, alias “Joel Piraña” era el segundo cabecilla de esta organización y tendría más de diez años de trayectoria criminal. Además, sería el principal enlace de alias “El Menor”, señalado como máximo jefe de la estructura. De acuerdo con el reporte, coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y operaciones relacionadas con el narcotráfico, además de administrar las rentas ilícitas.

Por su parte, alias “Rulay” sería el coordinador de sicarios de la organización, cuyo principal accionar criminal se concentraría en Barranquilla y el municipio de Soledad, en el Atlántico, donde, según el presidente, intimidaban y extorsionaban a comerciantes y empresarios.