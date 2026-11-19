Organizaciones sociales cuestionan tercer bombardeo en el Catatumbo. / Foto: Abelardo de la Espriella en X.

Un bombardeo de la Fuerza Aérea contra presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se habría registrado durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre en zona rural del municipio de Dagua, al occidente del Valle del Cauca.

Según información preliminar, la operación militar se habría concentrado en los sectores de El Queremal y El Danubio, sobre la antigua vía que comunica a Cali con Buenaventura, conocida como la vía Simón Bolívar.

Habitantes de esta zona montañosa reportaron haber escuchado fuertes explosiones desde aproximadamente la 1:00 de la madrugada, que estarían relacionadas con la ofensiva aérea.

El presidente Abelardo de la Espriella había anunciado la operación militar contra un objetivo que calificó como narcoterrorista.

“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca. Una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación”, había anunciado el mandatario.

Aunque la información preliminar apunta al ELN como objetivo del bombardeo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué estructura armada fue atacada.

De manera paralela, en el municipio de Yumbo se registró una alerta por la aparición de un botellón de agua pintado con una bandera alusiva al ELN, que fue abandonado sobre la vía que comunica a esta población con la glorieta de Mulaló.

La situación obligó al cierre preventivo de este corredor vial, mientras unidades antiexplosivos de la Policía adelantan la verificación del objeto para descartar la presencia de explosivos.