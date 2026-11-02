Derrumbe mantiene restricciones de movilidad en la vía Buga-Buenaventura

Esta situación también obligó a modificar el recorrido del Giro de Rigo celebrado este domingo.

Cali

Una fuerte congestión vehicular se registra en la vía Buga-Buenaventura debido a un derrumbe que mantiene restringida la movilidad en este corredor.

La emergencia se presenta en el kilómetro 69, en el sector comprendido entre La Yolomba y La Balastrera, a la altura del municipio de Dagua. Según explicó la alcaldesa Karol Villarejo, la caída de material sobre la carretera se produjo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días.

Aunque las autoridades adelantan trabajos para habilitar nuevamente la vía en ambos sentidos, los vehículos deben transitar por turnos mediante el sistema de Pare y Siga.

“Hoy tenemos paso con pare y siga y la empresa sigue haciendo las tareas de remoción de material. Recuerden que esta es una vía que está concesionada y quien está a cargo es Unión Vial Camino del Pacífico,que está trabajando constantemente para poder darle apertura lo más pronto posible en los dos sentidos en esta vía”, indicó.

Esta situación también obligó a modificar el recorrido del Giro de Rigo celebrado este domingo, por lo que los participantes tuvieron que tomar una ruta alterna como medida para proteger su integridad.