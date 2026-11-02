‘Amazonas: Cocinas indígenas de Selva y Río’, el libro colombiano nominado a 4 premios internacional

El libro Amazonas: Cocinas indígenas de Selva y Río, desarrollado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y liderado por el chef e investigador Ricardo Malagón, recibió cuatro nominaciones en los Gourmand World Cookbook Awards 2026, premios internacionales que reconocen publicaciones gastronómicas de diferentes países.

Malagón explicó en A Vivir que son dos días que la publicación hace parte de un trabajo de investigación desarrollado durante ocho años en diferentes territorios de Colombia. El proyecto busca documentar las prácticas culinarias de las comunidades y mostrar la relación entre la alimentación, la cultura y las características de cada región.

El libro fue nominado en cuatro categorías: Mejor equipo de investigación, Cocinas indígenas de América, Naturaleza y Biodiversidad, y Alimentación y Música. Para el chef, el reconocimiento al equipo investigador tiene un significado especial por la cantidad de personas involucradas en el proceso.

“Son más de 60 personas que participan en la creación de estos libros y realmente es un orgullo para Colombia poder representar la cocina amazónica, la cocina indígena y la cocina campesina”, afirmó Malagón.

El investigador destacó que los resultados son producto del trabajo conjunto entre profesionales de diferentes disciplinas, comunidades y portadores de tradición, quienes aportan sus conocimientos para documentar las prácticas gastronómicas.

Malagón sostiene que Colombia no tiene una única cocina nacional, sino múltiples cocinas regionales, con formas propias de producir, preparar y relacionarse con los alimentos. Por eso, considera necesario divulgar estos conocimientos y reconocer a las comunidades que los mantienen vivos.

“Uno no puede amar lo que no conoce, uno no puede defender lo que no conoce”, señaló al explicar el propósito de las investigaciones.

El chef también indicó que el SENA acumula seis nominaciones consecutivas y seis premios obtenidos en estos certámenes. Según explicó, la institución participa como autora y editorial de las publicaciones, además de aportar los recursos para financiar las investigaciones. Malagón forma parte del proyecto como instructor de la entidad.