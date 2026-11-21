El Bogotá Fashion Weekend, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, reúne a más de 700 marcas y busca acercar la industria de la moda a ciudadanos y turistas, impulsar los negocios locales y contribuir a la reactivación económica de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Así lo explicó Rebeca Herrera, jefa de Bogotá Fashion Week.

Uno de los puntos centrales de la programación es Casa Villa Adelaida, ubicada en la carrera Séptima con calle 70, donde participan 38 empresarios que comercializan directamente sus productos. De ellos, 14 provienen de zonas afectadas por el terremoto, entre las que se mencionan Chocó y el Eje Cafetero. La sede funciona en una casa patrimonial, gracias a una alianza con el Ministerio de Cultura. Allí, los visitantes también pueden acceder a una agenda académica y talleres creativos gratuitos dirigidos a las familias.

De acuerdo con Herrera, el propósito es ampliar el acceso a la moda y ofrecer espacios de encuentro entre diseñadores, empresarios y consumidores, sin limitar las actividades a escenarios exclusivos o pasarelas tradicionales.

Entre las actividades destacadas se encuentra la Colección Solidaria, una iniciativa que reúne a 27 diseñadores colombianos. Cada uno aportó un look inspirado en la propuesta colectiva, cuyas prendas están disponibles para la venta durante el evento en Casa Villa Adelaida. Según Herrera, los productos se ofrecen a precios que buscan facilitar el acceso de los compradores.

La agenda del Bogotá Fashion Weekend no se concentra exclusivamente en su sede principal. En total, participan 150 espacios comerciales distribuidos en 12 zonas de la ciudad, entre ellas Usaquén, San Felipe, San Victorino, La Candelaria, Chapinero, Quinta Camacho, El Nogal y el parque de la calle 93.

En estos establecimientos, los propios empresarios organizan actividades como pasarelas, personalización de prendas, descuentos y encuentros con sus clientes. La programación busca dinamizar el comercio y dar visibilidad a las propuestas de diseño que se producen en Bogotá.

Los ciudadanos interesados en participar pueden consultar la agenda actualizada en la página web oficial de Bogotá Fashion Week, www.bogotafashionweek.com.co, así como en los establecimientos participantes y en la guía de compras elaborada para esta edición.