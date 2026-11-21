Pedrina vuelve a encontrarse con el público colombiano con un espectáculo que recoge las influencias musicales y culturales que han acompañado su proceso creativo en México. La artista, que comenzó esta nueva etapa hace dos años, ha explorado los sonidos del folclore mexicano sin dejar de lado el pop alternativo que ha caracterizado su carrera.

En conversación con A Vivir que son dos días, contó que durante su estancia en ese país ha participado en diferentes sesiones de composición y ha trabajado junto al productor Jony Muro, quien durante varios años colaboró con Joan Sebastian. De este proceso nació parte de la sonoridad de sus nuevos lanzamientos, en los que busca conectar las culturas de Colombia y México.

Más allá de su propuesta musical, Pedrina también ha aprovechado sus redes sociales para mostrar una faceta menos visible de su carrera: los retos de trabajar de manera independiente y las dificultades económicas que pueden enfrentar los artistas. Durante la entrevista contó que hace dos meses renunció a un trabajo ajeno a la música que le permitía tener ingresos adicionales. También habló sobre su decisión de expresar sus opiniones frente a temas sociales y destacó la importancia del arte como espacio para la libertad de expresión.

Esta etapa personal y artística también se verá reflejada en su regreso a los escenarios colombianos con la gira Salón Paraíso, que llegará el 25 de noviembre al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. La presentación tendrá como invitadas a las agrupaciones Flor de Lava y Lunale y será un espacio para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Posteriormente, Pedrina se presentará el 27 de noviembre en Casa Teatro El Poblado, en Medellín, y el 28 de noviembre en Pereira.