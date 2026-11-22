En A Vivir que son dos días, Daniel Valderrama, líder de negocios y exámenes internacionales del Colombo Americano, explicó qué se debe tener en cuenta antes de elegir una certificación de inglés y cuáles son las diferencias entre estas pruebas.

Quienes buscan estudiar en el exterior deben revisar cuáles exámenes acepta la universidad a la que quieren ingresar. Sin embargo, estas certificaciones también pueden ser necesarias para graduarse de una universidad en Colombia o cumplir con los requisitos de convocatorias laborales.

Según Valderrama, la elección también puede tener en cuenta la manera en que cada persona ha aprendido inglés. Para quienes están familiarizados con el inglés americano, mencionó el Michigan English Test (MET). Por su parte, señaló el International English Language Testing System (IELTS) y APTIS como opciones para quienes han tenido una formación más académica. También mencionó el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) para personas que han desarrollado sus habilidades mediante experiencias cotidianas y viajes.

No obstante, la elección debe responder principalmente a los requisitos de la institución o empresa que solicita la certificación, pues no todas las pruebas son aceptadas en los mismos procesos.

El TOEFL y el IELTS son dos de los exámenes más reconocidos internacionalmente. Sus resultados suelen tener una vigencia de dos años y sus costos pueden superar el millón de pesos colombianos. Para algunos procesos locales, como cumplir requisitos de grado o acreditar conocimientos de inglés en convocatorias laborales, APTIS y MET pueden representar alternativas más económicas, siempre que sean aceptadas por la institución correspondiente.

Valderrama destacó que, antes de inscribirse, es importante verificar cuáles certificaciones son válidas para el proceso, qué nivel de inglés se exige y en qué fecha deben entregarse los resultados. Tener claros estos aspectos permite evitar gastos innecesarios y elegir una prueba adecuada para cada objetivo.