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Don Pablo Emilio, su yerno y su nieta desarrollan desde hace aproximadamente cinco años un emprendimiento que transforma plástico de botellas en figuras de animales y personajes, con el propósito de reducir los desechos y darles una nueva utilidad.

Para Don Pablo, aunque su trabajo representa una pequeña contribución frente a las grandes cantidades de material que se desechan diariamente, cada esfuerzo cuenta para encontrar alternativas de aprovechamiento. “Procuramos darle un uso, que todo el plástico no entre a hacer basura, sino darle una utilidad”, explicó.

El proceso combina conocimientos técnicos y trabajo manual. Mientras uno de los integrantes de la familia se encarga de procesar el plástico y realizar las impresiones en 3D, Don Pablo participa en la elaboración y pintura de las figuras.

Antes de dedicarse a este emprendimiento, Don Pablo trabajaba en labores del campo. Con el tiempo, aprendió a darles color y acabado a las piezas, procurando que los animales representados conservaran características similares a las de sus referentes naturales.

Entre sus creaciones hay ranas, pulpos, ajolotes, lagartijas y dragones. También elaboran llaveros, figuras decorativas y soportes para teléfonos celulares.

El catálogo incluye diferentes tamaños y diseños. Entre las referencias mencionadas durante la entrevista están Chimuelo, de la película Cómo entrenar a tu dragón; personajes de Pokémon y un llavero de Totoro, personaje de Studio Ghibli, que, según se indicó, ya se encontraba agotado.

Uno de los propósitos de estas piezas es acercar a niños, jóvenes y estudiantes a especies animales que posiblemente no conocen por vivir en entornos urbanos. A través de sus colores y formas, Don Pablo busca despertar curiosidad por la fauna que habita en diferentes regiones y condiciones climáticas.

Las figuras del emprendimiento también han encontrado espacios para llegar a nuevos compradores. Durante el festival Nómada Ink Fest, realizado en el Colegio Tecnológico de Madrid, en Cundinamarca, Don Pablo presentó sus creaciones y las puso a la venta.

Las personas interesadas pueden consultar el catálogo y las novedades del emprendimiento en Instagram, a través de la cuenta @impresion_3d_darkrousse.